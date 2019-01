Duitse reddingsschepen met migranten mogen "beschutting zoeken" in Maltese wateren kg

02 januari 2019

21u44

Bron: Belga 0 Reddingsschepen van twee Duitse ngo's, die in totaal 49 migranten hebben gered op de Middellandse Zee, hebben van Malta de toelating gekregen om "beschutting te zoeken" in Maltese wateren. Dat heeft de zeemacht van dat land meegedeeld.

De beslissing van Malta om bescherming te bieden is een gevolg van de steeds slechtere wordende omstandigheden aan boord, zo wordt meegedeeld. Door het hevige weer op zee, lijden heel wat migranten aan boord aan zeeziekte.



De toestand was het ernstigst op de Sea-Watch 3, die onder Nederlandse vlag vaart. Het schip, met 32 migranten aan boord, probeert al sinds 22 december toelating te krijgen om in een haven aan te meren. Vandaag heeft Nederland wel aangegeven dat het bereid is een deel van de 32 opvarenden op te vangen. Maar dat kan enkel "op voorwaarde dat andere Europese landen hetzelfde doen", zo beklemtoont Lennart Wegewijs, de woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Justitie.



Daarnaast bevinden zich nog zeventien mensen op een schip van Sea-Eye, een andere Duitse ngo.

