Duitse rechter verbiedt kap bomen voor bouw eerste Europese Teslafabriek

17 februari 2020

03u32

Bron: Reuters, The Guardian 0 Een Duitse rechtbank heeft autobouwer Tesla verordonneert te stoppen met het kappen van 92 hectare bomen in de buurt van Berlijn om daar haar eerste Europese auto- en batterijenfabriek te bouwen. De uitspraak wordt gezien als een overwinning voor milieuactivisten.

Tesla kondigde in november vorig jaar aan om een ‘gigafabriek’ te willen bouwen in Grünheide in Brandenburg, ten oosten van Berlijn en verkreeg daarvoor toestemming van de milieuautoriteiten van Berlijn en Brandenburg.

De Grüne Liga Brandenburg diende daarop echter een klacht in bij de rechtbank om de bouw van het complex te proberen tegen te houden. Voor de fabriek moet 92 hectare bosgebied wijken, een zware aanslag op de lokale flora en fauna en de waterreserves in het gebied, aldus de milieuactivisten.

In een verklaring liet het hof zondag weten dat het een (voorlopig tijdelijk) verbod op het vellen van de bomen had uitgesproken aangezien het kapwerk binnen drie dagen compleet zou zijn – vóór de rechters zich uit kunnen spreken over de klacht van de Liga. “Er mag niet van worden uitgegaan dat de motie voor rechtsbescherming van de Grüne Liga geen enkele kans van slagen heeft”, klinkt het in de verklaring.

Nog geen bouwvergunning

De vergunning voor de bouw van de fabriek is nog niet afgegeven, wat betekent dat het bedrijf van Elon Musk op eigen risico de grond aan het klaarmaken is voor de bouw.

De ondernemersgezinde christendemocratische en liberale beleidsmakers zijn ontevreden over de gang van zaken en vrezen dat de rechtszaak tegen Tesla’s gigafabriek schadelijk is voor het imago van Duitsland als land waar het goed zakendoen is.

Tesla heeft op dit moment twee andere ‘gigafabrieken', een in de VS en een in Shanghai, China.