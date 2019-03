Duitse rechter verbiedt eerste trajectcontrole van het land Erik Kouwenhoven

13 maart 2019

06u13

Bron: AD.nl 0 De eerste trajectcontrole van Duitsland heeft maar kort geld opgeleverd. Een rechter uit Hannover noemde het meetsysteem deze week onrechtmatig. Het systeem op de B6 in Laatzen bij Hannover is door de uitspraak van de rechter met onmiddellijke ingang uitgezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan nog wel in beroep gaan.

Twee maanden geleden begon het Duitse ministerie met een test met de trajectcontrole. Het systeem moet de veiligheid vergroten, maar levert onder meer de Nederlandse en Belgische overheid jaarlijks ook miljoenen op. Bij een trajectcontrole zijn meerdere meetpunten aanwezig, zodat de gemiddelde snelheid op een bepaald traject wordt berekend.

Het detecteren van de nummerplaat van alle voertuigen - en dus niet alleen die van de overtreders - is volgens de rechter in strijd met het in het Duitse grondwettelijk gewaarborgde recht op zelfbeschikking. Sinds de trajectcontrole twee maanden geleden werd geïntroduceerd, zijn 141 snelheidsovertreders beboet. 100 km/u was toegestaan, de hoogst gemeten snelheid was 189 km/u.