Duitse rechter laat Carles Puigdemont voorlopig vrij op borgtocht en verwerpt aanklacht 'rebellie' TT

05 april 2018

19u01

Bron: Reuters 75 Een Duitse rechter laat de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont voorlopig vrij op borgtocht. Ook verwerpt de rechtbank de aanklacht wegens 'rebellie' waar Spanje hem voor wil aanklagen. Maar de aanklacht voor 'corruptie' is mogelijk wel een basis voor uitlevering aan Spanje.

In afwachting van een definitieve beslissing over de uitlevering aan Spanje mag Puigdemont de gevangenis verlaten. Hij moet wel eerst een borgsom van 75.000 euro betalen, oordeelde de bevoegde rechter van de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Wanneer de rechtbank zich over de uitlevering uitspreekt, is nog niet duidelijk. "De Duitse advocaat kan daar geen datum op plakken. Er is nog geen uitspraak in zicht", aldus Paul Bekaert, de Belgische advocaat van Puigdemont.

Aangezien Duitsland de aanklacht rebellie niet weerhoudt, is het risico dat Puigdemont na zijn vrijlating zal vluchten, niet groot genoeg om zijn opsluiting te rechtvaardigen, aldus de rechter nog. Dinsdag had het Duitse parket nog gevraagd Puigdemont in de cel te houden, maar daar gaat de rechter dus niet op in.

Gevangenis

Puigdemont bevindt zich sinds 25 maart in de gevangenis van Neumünster, nadat hij werd opgepakt bij de Deens-Duitse grens. De Catalaan was op de terugweg van Finland naar België, waar hij sinds vorig najaar in ballingschap verblijft. Spanje wil de ex-minister-president onder andere wegens 'rebellie' voor de rechter brengen omdat hij als regeringsleider verantwoordelijk was voor het illegaal verklaarde onafhankelijkheidsreferendum van vorig najaar.

Duitsland kent het misdrijf 'rebellie' echter niet. Het Duitse recht kent wel 'hoogverraad', maar dat is in dit geval niet van toepassing omdat Puigdemont geen geweld heeft gebruikt.

Ook in ons land bestaat de term juridisch gezien niet, waardoor het Belgische gerecht vorig jaar al besliste Puigdemont niet uit te wijzen.

"Ik zal niet opgeven"

Puigdemont verklaarde vorige week op Twitter dat hij "niet zal opgeven" en "niet zal terugwijken voor de onrechtmatige daden van zij die de stembusgang hebben verloren". Dinsdag zei hij dan weer dat hij Duitsland niet zou ontvluchten als hij de gevangenis zou mogen verlaten.

Eerder vandaag publiceerde Puigdemont op Twitter een brief over de politieke situatie in Spanje. In de brief, gericht aan de aanhangers van de Catalaanse onafhankelijkheid, riep hij Jordi Sanchez op zich opnieuw kandidaat te stellen voor het ambt van minister-president. Sanchez zit momenteel in Spanje in de cel. Een eerdere kandidatuur, een maand terug, van Sanchez mislukte, omdat het Spaanse gerecht weigerde hem tijdelijk vrij te laten.

"De Catalaanse oud-premier Carles Puigdemont blijft na zijn vrijlating in Duitsland", zegt ook Bekaert die bevestigt dat Puigdemont een borgsom moet betalen van meer dan 70.000 euro en dat de klacht voor rebellie vervalt.

L'Estat espanyol ha de complir les mesures de @UN i preservar els drets de @jordialapreso. Ja que l'Estat no es comporta democràticament per pròpia voluntat, fem que respongui a les instàncies internacionals que té l'obligació d'obeir.



📑 Carta des de la presó de Neumünster ⬇️ pic.twitter.com/Rk9sCWDj0t Carles Puigdemont 🎗(@ KRLS) link