Duitse rechtbank zet punt achter slepend proces over drama Love Parade

04 mei 2020

11u47 1 De rechtbank in Duisburg heeft een punt gezet achter de strafzaak tegen de laatste drie beklaagden die terechtstonden wegens hun rol bij het drama op de Love Parade in Duisburg in 2010.

De rechters oordelen dat de drie te weinig kan worden verweten om het proces voort te zetten. Het coronavirus heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het stoppen van dit megaproces. Zittingen moesten worden opgeschort, onder meer omdat een rechter half maart in quarantaine werd geplaatst.



Zo komt een einde aan het slepende Love Parade-proces. In één van de omvangrijkste rechtszaken ooit in de Bondsrepubliek moesten personen zich verantwoorden voor de massapaniek die op zaterdag 24 juli 2010 uitbrak bij de in- en uitgang van het festival, waardoor honderden bezoekers in de verdrukking kwamen.



Maar liefst 21 personen werden doodgedrukt, ruim 650 raakten gewond. De meeste doden vielen door verstikking. Tien vrouwen en elf mannen stierven ter plekke of later in een ziekenhuis. Onder hen was de 22-jarige Nederlander Jan Willem van Helsdingen.

Tien verdachten

De rechtszaak over het Love Parade-drama begon eind 2017 na jarenlang juridisch getouwtrek. In totaal stonden tien verdachten terecht. Het ging om vier leidinggevenden van organisator Lopavent en zes ambtenaren van de stad Duisburg. Ze werden aangeklaagd wegens dood door schuld en verwijtbaar letsel, veroorzaakt door ernstige planningsfouten. Tegen de stadsambtenaren en één Lopavent-medewerker werd het proces in februari 2019 na 101 zittingsdagen gestaakt wegens moeilijk te bepalen individuele schuld.

