Duitse rechtbank heft lockdownmaatregelen in Gütersloh weer op

06 juli 2020

18u24

Bron: DPA/ANP 1 Een Duitse rechtbank heeft de coronamaatregelen in het Duitse district Gütersloh tijdelijk opgeschort. Die waren naar aanleiding van een uitbraak in een vleesverwerkingsbedrijf opnieuw ingevoerd, maar de rechtbank oordeelde ze als disproportioneel. De overheid had bij de regels meer maatwerk moeten toepassen, klinkt het.

Het aantal nieuwe infecties in de regio Gütersloh daalde de afgelopen dagen weer naar een acceptabel niveau. Het district ligt in de aan België grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen en telt ruim 360.000 inwoners. Door deze positieve ontwikkeling waren de autoriteiten dinsdag van plan zich te buigen over een versoepeling of einde van die extra maatregelen, melden Duitse media.

De stad Gütersloh en omgeving moesten enkele weken geleden weer in lockdown nadat ruim 1.500 medewerkers van vleesverwerker Tönnies positief hadden getest.



