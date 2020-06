Duitse R-waarde schiet omhoog van 1,79 naar 2,88 na lokale uitbraken PVZ ADN

21 juni 2020

19u52

Bron: Reuters, Sky News, Belga 308 De R-waarde van de verspreiding van het coronavirus is opnieuw sterk gestegen in Duitsland en gaat van 1,79 naar 2,88. Dat tonen de officiële cijfers die het Robert Koch Instituut dagelijks meedeelt in Duitsland. Het cijfer is gebaseerd op een gemiddelde van vier dagen, en toont dat het virus er nog niet is ingeperkt.



De R-waarde in Duitsland blijft stijgen, zo deelt het Robert Koch Instituut (RKI) vandaag mee. De waarde gaat van 1,79 naar 2,88. Vrijdag lag de factor nog op 1,06. Die stijging is een domper voor het land, dat het tot nu toe beter leek te doen dan andere Europese landen dankzij de vroege en wijdverspreide testmethodes.

Besmettingswaarde

Een voortplantingssnelheid, of R-waarde, van 2,88 betekent dat wanneer 100 mensen het virus hebben opgelopen, zij nog eens 288 andere mensen zullen besmetten. Wanneer we het coronavirus willen indammen, moet die besmettingswaarde onder 1 zakken - anders neemt de epidemie weer in kracht toe. Ter vergelijking, de R-waarde in België ligt momenteel op 0,87.

Lokale uitbraken

Volgens het RKI is het hoge cijfer voornamelijk gerelateerd aan enkele lokale uitbraken. Vooral de uitbraak in Noordrijn-Westfalen speelde een grote rol in de toename van het R-getal, aldus het RKI. Meer dan duizend medewerkers in een vleesverwerkend bedrijf raakten er besmet. Lokale uitbraken hebben een grote invloed op de R-waarde omdat het aantal besmettingen in Duitsland over het algemeen laag is, nuanceert het gezondheidsinstituut nog.

In totaal telt Duitsland reeds 189.822 bevestigde besmettingen en 8.882 doden.

‘Ernstig waarschuwingssignaal’

“Duitsland wordt geconfronteerd met een eerste ernstig waarschuwingssignaal dat alle Europese landen eraan moet herinneren dat de COVID-19-epidemie elke gelegenheid zal benutten om haar kracht te herwinnen”, reageert viroloog Emmanuel André op Twitter.

“Dit is niet het moment om te feesten... we zouden veel verliezen!”, zo verwijst André nog naar bijeenkomsten zoals in Elsene afgelopen nacht.