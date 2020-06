Duitse R-waarde opnieuw fors gedaald tot 0,72 HR

25 juni 2020

06u23

Bron: Reuters, Belga 0 In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 630 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Robert Kocht Institut. De R-waarde of besmettingsgraad is wel opnieuw stevig gezakt, nadat die de voorbije dagen tot boven 2 was gestegen.

Het aantal besmettingen staat nu op 192.079. Het dodental is met 13 gestegen tot 8927. Het aantal nieuwe besmettingen ligt hoger dan een dag eerder toen er 587 werden gemeld. De besmettingsgraad is fors gedaald tot 0,72, dat was gisteren nog 2,02. Duitsland streeft ernaar dit onder de 1 te houden, dat betekent dat een geïnfecteerd persoon gemiddeld minder dan één ander persoon aansteekt.

Zeker 176.800 mensen zijn hersteld nadat het virus bij ze was vastgesteld. Dat zijn er vijfhonderd meer dan een dag eerder.

Door enkele lokale uitbraken van Covid-19 was de besmettingsgraad of R-waarde in Duitsland de voorbije dagen fors omhoog gegaan. Duitse epidemiologen vreesden dan ook voor het ergste.

Door een opstoot van het coronavirus in een vleesfabriek werd in het district Gütersloh het openbare leven opnieuw drastisch teruggeschroefd. Ook in twee andere steden in Noordrijn-Westfalen werd een regionale lockdown afgekondigd, na een uitbraak in een kalkoenslachterij.

