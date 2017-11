Duitse president wil geen vervroegde verkiezingen uitschrijven EB

15u49

Bron: DPA 0 EPA De Duitse president Frank-Walter Steinmeier. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier is niet bereid op dit moment vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Hij gaat wel praten met de leiders van de partijen die er niet in geslaagd zijn een coalitie te vormen, zo heeft hij vandaag gezegd.

De Duitse president besprak vanmiddag met bondskanselier Angela Merkel de situatie in Duitsland, nu de liberale partij FDP uit de onderhandelingen is gestapt over een mogelijke regering met het christendemocratische CDU-CSU van Merkel en Die Grünen. "Ik verwacht van iedereen dat ze bereid zijn te praten om een regeringsvorming mogelijk te maken", zo zei hij.

SPD sluit nieuwe coalitie met CDU/CSU uit

Na het mislukken van de onderhandelingen tot het vormen van een Jamaïca-coalitie in Duitsland heeft de sociaaldemocratische SPD nu opnieuw uitgesloten een "grote coalitie" te vormen met de christendemocratische CDU/CSU. Naar het Duitse persbureau DPA vernam in kringen van de SPD heeft het partijbestuur eenstemmig opnieuw een "grote coalitie" afgewezen. Reeds na hun aftroeving bij de parlementsverkiezingen van 24 november hadden de sociaaldemocraten voor een oppositiekuur geopteerd.

In een vandaag goedgekeurd document luidt het dat de christendemocraten, de liberale FDP en de Groenen Duitsland in een moeilijke situatie hebben gemanoeuvreerd. Naar eigen zeggen schuwt de SPD nieuwe verkiezingen onveranderd niet.