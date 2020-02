Duitse president waarschuwt voor "donkerdere tijden” en wijst naar Rusland, China en VS kv

14 februari 2020

16u42

Bron: Belga 0 De Duitse president Frank-Walter Steinmeier vreest dat de wereld afstevent op "donkerdere tijden" door het heersende "idee van concurrentie tussen de grootmachten". Dat verklaarde hij vandaag bij de opening van de Veiligheidsconferentie in München. Hij nam in zijn speech het beleid van Rusland, China en de VS op de korrel.

"We zijn vandaag getuige van een almaar destructievere dynamiek in de wereldpolitiek. Jaar na jaar nemen we meer afstand van de doelstelling om via internationale samenwerking een vreedzamere wereld te creëren", zo deelde Steinmeier mee. "De huidige terugkeer naar nationale belangen leidt ons naar een doodlopende steeg, naar donkerdere tijden."

De Duitse president spreekt over een situatie van "brandgevaar" wanneer het wereldwijd gegroeide vertrouwen op het spel wordt gezet door een "terugkeer naar de manier van denken van eergisteren". "Daarom moeten we ons blijven inzetten voor het tot stand brengen van een supranationale rechtsorde."



Steinmeier bekritiseerde in zijn speech de grootmachten Rusland en China. Zo verwees hij naar de annexatie van de Krim, het geweld in het oosten van Europa, de spanningen in de Zuid-Chinese Zee en de beperkte rechten voor minderheden in China. Maar hij was ook opvallend scherp voor de Verenigde Staten. "Onze naaste bondgenoot, de VS, verwerpen onder het huidige bewind zelf het idee van een internationale gemeenschap."