Duitse president toetst bij SPD-voorzitter Schulz mogelijkheden af van grote coalitie KVE

17u27

Bron: Belga 0 Photo News President Steinmeier in gesprek met Martin Schulz, voorzitter van de sociaaldemocraten. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft deze namiddag in zijn ambtswoning Slot Bellevue in Berlijn Martin Schulz, voorzitter van de sociaaldemocraten, ontvangen. Steinmeier zal bij de vroegere voorzitter van het Europees Parlement aftoetsen of een zogenaamde Grote Coalitie met de christendemocraten van kanselier Angela Merkel toch nog tot de mogelijkheden behoort.

Duitsland verzeilde begin deze week in een zware politieke crisis toen de liberale FDP met sterke man Christian Lindner de stekker uit de onderhandelingen trok over de vorming van een zogenaamde 'Jamaica-coalitie', tussen CDU/CSU, FDP en Die Grünen.

Steinmeier, zelf ex-SPD'er en vroeger minister van Buitenlandse Zaken, is een koel minnaar van het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en wil de mogelijkheid bekijken om toch nog een 'GroKo' in het zadel te heffen. Hij meent immers dat wie van de kiezer een mandaat vraagt om te regeren, ook bereid moet zijn om regeringsverantwoordelijkheid op te nemen.

De SPD kreeg bij de parlementsverkiezingen van 24 september een flinke dreun, en Schulz kondigde op de verkiezingsavond al aan met zijn partij in de oppositie te gaan. Hij bleef begin deze week koppig vasthouden aan dat standpunt, maar sindsdien gaan er binnen de partij steeds meer stemmen op om toch eens na te denken over de mogelijkheid van een grote coalitie.

In SPD-kringen wordt er van uitgegaan dat Steinmeier Schulz de boodschap zal meegeven dat nieuwe verkiezingen niet in het belang van Duitsland zijn. Na het onderhoud met de president trekt Schulz in principe naar het Willy-Brandt-Huis om de SPD-partijleiding te informeren over het gesprek en zich te beraden over de verdere houding van de sociaaldemocraten.