Duitse politievakbond eist meer veiligheidspersoneel in zwembaden na reeks schokkende incidenten Karen Van Eyken

02 juli 2019

12u04

Bron: Neuen Osnabrücker Zeitung, Die Welt 12 Dit zomerseizoen is het aantal incidenten in Duitse zwembaden waarbij de arm der wet moest tussenkomen, drastisch toegenomen. De politievakbond vindt dat het zo niet langer kan en eist dat er meer veiligheidspersoneel wordt ingezet.

Steeds vaker doen badmeesters een beroep op de politie omdat men de overlastgevende jongelui niet meer in de hand heeft.

Jörg Radek, plaatsvervangend voorzitter van de Gewerkschaft der Polizei (GdP), pleit voor een kordater optreden om de talrijke tenenkrullende voorvallen in de kiem te smoren. Zo moest de politie afgelopen weekend tot twee keer toe ingrijpen in een openluchtzwembad in Düsseldorf. Een gezin werd belaagd door naar schatting 400 jongelui. Er kwam pepperspray aan te pas om de gemoederen tot bedaren te brengen.

“De ruzies en gewelddadige schermutselingen moeten snel en efficiënt aangepakt worden”, meent Radek. “Het is belangrijk dat de politie ter plekke meteen hard optreedt”. “Herrieschoppers meteen buitenzetten en toegangsverboden zijn misschien geen wondermiddelen, maar moet men sneller overgaan tot het nemen van deze maatregelen.”

Recht van de sterkste

Radek vindt het betreurenswaardig dat een deel van de bezoekers het verpest voor de rest van de badgasten. Onruststokers moeten consequent een halt toegeroepen worden. “Het recht van de sterkste geldt in dit land nergens, niet op straat, niet in de gerechtshoven en niet in de publieke zwembaden. Wie daar zijn woede wilt bekoelen, hoort daar gewoon niet thuis.”