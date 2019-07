Duitse politie zoekt verdachte van nieuwe aanval op lokaal politicus PVZ

17 juli 2019

17u33

Bron: DPA 0 De burgemeester van de Duitse gemeente Hockenheim, in het zuidwesten van het land, is maandagavond bij hem thuis aangevallen door een onbekende. Hij liep een gebroken kaak op. De politie meldt vandaag dat ze op zoek is naar een man die de burgemeester aanviel. De aanval doet denken aan de dodelijke aanslag, vorige maand , op een andere Duitse politicus, de christendemocraat Walter Lübcke.

Burgemeester Dieter Gummar werd maandagavond in de voortuin van zijn huis in het gezicht geslagen. Gummar viel neer door de slag en kwam met zijn hoofd tegen de grond terecht. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis. De sociaaldemocraat kon geen mogelijke verdachten of motieven aanwijzen, aldus een politiewoordvoerder. De 67-jarige burgemeester zou eind augustus met pensioen gaan.

Na de moord op Lübcke werden bedreigingen en beledigingen tegen lokale politici in Duitsland serieuzer genomen. Tegen Lübcke waren in de maanden voor de aanslag verschillende dreigementen geuit omdat hij de vluchtelingenpolitiek van bondskanselier Angela Merkel steunde. Aanklagers classificeerden de moord als een politieke moord - de verdachte werd gevonden in extreemrechtse milieus. Die verdachte gaf in eerste instantie de moord toe, maar trok later zijn bekentenis in.