Duitse politie zoekt honderden rechts-extremisten IB

04 december 2018

03u31

Bron: ANP 0 In Duitsland zijn honderden rechts-extremisten nog op vrije voet, ondanks dat een arrestatiebevel tegen hen is uitgevaardigd. Volgens de Neue Osnabrücker Zeitung gaat het om 467 rechts-extremisten van wie de politie niet weet waar ze zijn. Bijna honderd van hen worden verdacht van het plegen van een geweldsdelict.

De krant baseert zich op cijfers van de regering in Berlijn, na vragen van de politieke partij Die Linke. Het aantal voortvluchtigen is in het halfjaar tot september licht gestegen. Eind maart was de politie nog op zoek naar 457 rechts-extremisten, al waren het vorig jaar september er nog 501.