Duitse politie zoekt drie Belgische automobilisten die wagen ramden op snelweg

18 augustus 2019

11u13 4 De politie van Duitsland is op zoek naar de bestuurders van drie Belgische wagens die vrijdag een andere automobilist lastig zouden hebben gevallen op de drukke snelweg A3. Ze zouden de wagen van de man volgens Duitse media zelfs geramd hebben.

Het incident gebeurde ter hoogte van Wörth an der Donau, in de Duitse deelstaat Beieren, niet ver van de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Een 42-jarige man reed er rond 12.30 uur met zijn zwarte Peugeot in de richting van Neurenberg en bevond zich tussen de afritten Wörth an der Donau-Ost en Wörth/Wiesent, toen de drie wagens met Belgische nummerplaten opdoemden.

Aanleiding

Het zou volgens de lokale nieuwssites Idowa en Nordbayern om een bruine Audi A3, een witte Audi A6 en een groene wagen van de BMW 5-serie gegaan hebben. Het is niet duidelijk wat de aanleiding precies was, maar de bestuurders van de drie wagens begonnen de man te hinderen, zo vertelde hij later aan de politie. Een van de wagens raakte de Peugeot van de 42-jarige man zelfs.





De man besloot daarop om te stoppen op de pechstrook, maar dat betekende niet dat hij van de drie af was. Ze stopten ook en begonnen de man verbaal aan te vallen. Even later stapten ze terug in hun wagens en reden ze verder richting Neurenberg. (lees hieronder verder)

De 42-jarige man verwittigde de verkeerspolitie van Regensburg, die een onderzoek is gestart. De politie heeft intussen ook een oproep gedaan naar getuigen.

Het is deze vakantie niet de eerste keer dat Belgen zich niet van hun mooiste kant laten zien op de A3 in Beieren. 250 kilometer verderop – in de buurt van Frankfurt am Main – gingen enkele Belgen drie weken geleden met elkaar op de vuist. De bestuurder van een Belgische vrachtwagen moest toen in de remmen, nadat een ander Belgisch voertuig invoegde op de snelweg. Hij claxonneerde en dat maakte de inzittenden van het betrokken minibusje razend.

Vangrail

Ze gingen verscheidene keren op de rem staan voor de neus van de trucker, tot de twee voertuigen allebei op de pechstrook stopten om verhaal te halen. De vier inzittenden van de bestelwagen zouden de trucker daarop te lijf gegaan zijn en zelfs over de vangrail van de snelweg gegooid hebben. De man tuimelde enkele meters naar beneden en had kneuzingen over zijn gehele bovenlichaam.

De vier reden door, maar werden even verderop onderschept door de wegpolitie. Ze moesten een borgsom betalen en mochten dan hun reis verderzetten.

