Duitse politie zet meer dan 1.000 agenten in voor protestmars extreemrechts

16 september 2018

18u41

Bron: Belga 0 De Duitse politie heeft in de oostelijke stad Köthen meer dan 1.000 agenten van over het hele land ingezet met het oog op de protestmars zondagavond van extreemrechtse groeperingen in Köthen. De manifestatie is een initiatief van de rechtse groep "Zukunft Heimat" en ging rond 17.30 uur van start.

Duitsland is al een tijdje in de ban van vreemdelingenhaat en manifestaties van extreemrechtse groeperingen. Vorige zondag kwam bij een vechtpartij in Köthen, in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, nog een 22-jarige man met de Duitse nationaliteit om het leven. Twee Afghanen werden opgepakt als verdachte. Naar aanleiding van het incident kwamen zo'n 2.500 extreemrechtse sympathisanten op straat om te betogen tegen het geweld.

Eind augustus vond een gelijkaardig incident plaats in de Duitse stad Chemnitz. Bij een steekpartij kwam een 35-jarige Duitser om het leven. Een Iraakse en Syrische verdachte zitten daarvoor in de cel. De extreemrechtse protesten die daarop volgden behoren tot de meest gewelddadige in de recente geschiedenis van Duitsland. Ook zijn er verschillende gevallen bekend van mensen van vreemde origine die worden aangevallen of uitgescholden.

Andere demonstraties

Ook op andere plekken in Duitsland is zondag gedemonstreerd, door extreemrechts én door tegenstanders. Zo gingen in Keulen 12.000 mensen de straat op voor een ruimhartiger vluchtelingenbeleid.

In Gelsenkirchen raakten rechtse betogers en tegenstanders slaags met elkaar. Een 65-jarige man, vermoedelijk een van de tegendemonstranten, raakte gewond. Waarschijnlijk kreeg hij een fles tegen zijn hoofd. In Dortmund werden negen rechtse demonstranten opgepakt toen ze de begeleiders van de burgemeester aanvielen.

