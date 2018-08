Duitse politie wil personeel uit andere EU-landen aanwerven

04 augustus 2018

De Duitse politie in Berlijn gaat nieuwe collega's in andere EU-landen werven omdat het steeds moeilijker wordt mensen uit eigen land aan te trekken voor het korps. Barbara Slowik, hoofd van de politie in Berlijn, zei dat voor het versterken van het korps van Berlijn wellicht jongeren kunnen worden aangetrokken die in hun eigen land geen werk hebben.