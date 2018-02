Duitse politie vuurt op messentrekker aan station Heidelberg mvdb

25 februari 2018

16u58

Bron: Focus 0 De politie in het Duitse Heidelberg heeft deze voormiddag op een man gevuurd die hen met een mes bedreigde. Het incident gebeurde rond 10.25 uur nabij het station van de universiteitsstad.

Voorbijgangers zagen een man met een mes zwaaien en waarschuwden de politie. De man negeerde herhaaldelijk politiebevelen om zijn mes neer te leggen. Toen de man op de agenten kwam toegelopen, vuurde een van hen met zijn dienstwapen. De man werd geraakt in het been.

De gewonde man werd ontwapend en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn identiteit of zijn beweegredenen is nog niets bekend.