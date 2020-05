Duitse politie vindt wapenarsenaal en explosieven bij ‘extreemrechtse’ elitesoldaat Caspar Naber

13 mei 2020

21u23

Bron: AD.nl 0 Een lid van het elitekorps van het Duitse leger is vanmiddag gearresteerd in de deelstaat Saksen. Dit na de vondst van een grote hoeveelheid vuurwapens, munitie en explosieven in zijn appartement. De arrestatie volgde op een tip van de militaire inlichtingendienst die hem in de gaten hield vanwege zijn extreemrechtse sympathieën.

De federale recherche viel de woning van de 45-jarige onderofficier vanmorgen binnen. Waar dat gebeurde, is niet bekendgemaakt. Alleen dat de inval plaatsvond in de regio Noord-Saksen, niet zo ver van de stad Leipzig. Volgens Der Spiegel werd onder andere een AK-47 (automatisch aanvalsgeweer) en een grote hoeveelheid zogenoemde plastic explosieven in beslag genomen.

Kommando Spezialkräfte

De Duitse militaire inlichtingendienst had de recherche in Saksen begin dit jaar al getipt over een mogelijk wapenarsenaal in de woning van de sergeant-majoor. Die was in beeld gekomen tijdens een onderzoek naar extreemrechtse ‘elementen’ binnen het elitekorps KSK (Kommando Spezialkräfte). Dat onderzoekt loopt sinds 2017.



Van de twintig verdachten bleven er uiteindelijk negen over bij wie de verdenkingen zoals het uiten van nazisympathieën en het brengen van de Hitlergroet gegrond bleken te zijn. Drie mogen geen uniform meer dragen, twee werden overgeplaatst en eentje die extreemrechts bleek te zijn, werd ontslagen.

Extreemrechts netwerk

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer, die op de hoogte was van de inval, kondigde vanmiddag alvast een strenge procedure aan tegen het KSK-lid. “Hij zal geen uniform meer dragen en het Bundeswehr-terrein niet meer opkomen’’, zei ze in het parlement in Berlijn. De bewindsvrouw sprak opnieuw over de mogelijkheid dat zich binnen de grotendeels geïsoleerde elite-eenheid een extreemrechts netwerk zou hebben kunnen vormen.

Het aantal Duitse soldaten verdacht van rechts-extremisme steeg vorig jaar flink. De militaire inlichtingendienst voert een onderzoek tegen ongeveer 550 militairen van het Duitse leger. Alleen al vorig jaar kwamen er 369 gevallen bij, zo maakte Christof Gramm van de MAD (Militärische Abschirmdienst) eind januari bekend.

Veertien verdachten werden veroordeeld wegens extremisme, onder hen acht rechts-extremisten. Veertig committeerden zich niet aan naleving van de grondwet. Bij het KSK-elitekorps zijn bijna vijf keer zoveel probleemgevallen als bij de rest van het Duitse leger, aldus de MAD-chef in een interview met Welt Am Sonntag.

