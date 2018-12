Duitse politie vindt IS-vlag naast treinspoor bij onderzoek aan beschadigde bovenleiding Berlijn TT

25 december 2018

16u12

Bron: Belga 0 De Duitse politie en Staatsveiligheid zijn een onderzoek gestart nadat in de buurt van een treinspoor in de hoofdstad Berlijn een IS-vlag en Arabische teksten zijn teruggevonden. De politie zocht er naar bewijsmateriaal omdat een bovenleiding mogelijk opzettelijk beschadigd werd.

De Duitse krant Bild bracht de ontdekking naar buiten en de politie bevestigde het nieuws later op Twitter. Officieel wordt er onderzocht of er bij de beschadiging van de bovenleiding van het treinspoor “een politiek motief” is. De politie werd zondag al op de hoogte gebracht van de beschadigde bovenleiding, maar vond pas vandaag bij een zoektocht de bewuste vlag terug.

Naast een IS-vlag zouden er ook een zestigtal Arabische teksten teruggevonden zijn in een perimeter van 300 meter rond het spoor in het oosten van de hoofdstad, tussen de stations Köpenick en Karlshorst van het regionale voorstadsnet. Ook werd een soort van ankerhaak gevonden. Het treinverkeer werd onderbroken.

Bei der Beweissicherung, die heute Früh fortgeführt wurde, konnten u.a. eine IS-Flagge und Schriftstücke in arabischer Sprache sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen hat mittlerweile unser #Staatsschutz übernommen.https://t.co/juWhg18L73

^tsm Polizei Berlin(@ polizeiberlin) link

