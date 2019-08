Duitse politie verlost buurt van hels geblaf, één hond dood in diepvries gevonden SVM

19 augustus 2019

18u00

Bron: AD 0 buitenland In de Duitse plaats Kaarst heeft de politie achttien witte herdershonden uit een woonhuis gehaald. Daarmee werd een einde gemaakt aan een langslepend conflict dat de buurt al jaren in zijn greep hield. Buren zeiden dat ze gek werden van het geblaf, maar bewoner Dirk S. wilde geen afstand doen van zijn honden.

Liefst tien ambtenaren en zes agenten waren naar het huis gekomen voor de ontruiming. Daarbij deden de bevoegde autoriteiten nog een lugubere vondst. In de diepvries van de bewoners, een echtpaar, lag een dode hond. Voor zover de politie kan beoordelen, is dit beest een natuurlijke dood gestorven. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Voor de honden is een opvangplek geregeld.

Buren beklaagden zich al lange tijd over de honden van Dirk S. Ze zeiden dat ze niet konden slapen door het geblaf. Op oudere foto’s van het huis in Kaarst, dat ten westen van Düsseldorf ligt, is te zien dat de hele achtertuin vol staat met honden. Er volgden rechtszaken, boetes, ruzies. Buurtbewoners klaagden over een hoge bloeddruk en stress. Uiteindelijk besloot het Vetarinäramt van het district dat Dirk S. en zijn vrouw maximaal twee honden mochten houden.

Ze vermenigvuldigden zich en ik kon ze toch niet verdrinken? Dirk S.

Dirk S. verklaarde tegenover Duitse media dat hij wel begreep dat hij te veel honden had, maar dat hij simpelweg geen afstand van ze kon doen. “Ik heb fouten gemaakt, maar het zijn mijn vrienden”, zei de ex-politieagent vorige maand nog volgens Express.de. “Ik praat met ze, ik slaap met ze. Ze vermenigvuldigden zich en ik kon ze toch niet verdrinken? Ik heb de controle verloren. Dat spijt me.”