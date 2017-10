Duitse politie verijdelt aanslag met "zeer krachtig explosief" HA

Bron: Belga 0 Getty Images Een Syrische man van 19 jaar is vanochtend opgepakt in de Duitse stad Schwerin omdat hij een islamitische terreuraanslag met springtuigen plande. Dat meldt het Duitse federaal parket.

Speciale eenheden van de Duitse politie pakten de man, Yamen A., op bij dageraad in de stad in het noordoosten van het land. Hij wordt ervan verdacht een aanslag met "islamistische motivatie" te hebben "gepland" en "al concreet voorbereid", aldus het parket. Hij zou daarvoor gebruikmaken van een "heel krachtig explosief". Verschillende appartementen in de regio zijn doorzocht.



"Het staat nog niet vast of de verdachte al een doelwit in het hoofd had of niet", aldus nog het parket, dat ook zei niet te beschikken over informatie of de verdachte lid zou zijn van een "terreurorganisatie".



Volgens de speurders zou de Syriër "ten laatste in juli 2017" de beslissing hebben genomen om een bom in Duitsland te doen ontploffen, "met als doel zoveel mogelijk mensen te doden en verwonden". In de daarop volgende weken begon hij chemische producten en ander materiaal in te slaan, nodig om het springtuig te maken.

