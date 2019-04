Duitse politie treft ongewone verzameling wilde dieren aan bij controle van voertuig ttr

18 april 2019

16u39

Bron: belga 2 buitenland De Duitse politie heeft vandaag raar opgekeken toen ze bij de stad Würzburg, in de deelstaat Beieren, een voertuig tegenhield dat over de autoweg slingerde. In de wagen troffen de agenten onder meer een boomkangoeroe, twee oehoe's, zes brandganzen en tien eenden aan, zo vertelde een woordvoerder.

De bestuurder, een 62-jarige dierenarts, had de dieren in België en Nederland gekocht en was van plan die naar Tsjechië te brengen. Aangezien hij daar niet de nodige documenten voor had, hield de politie de dieren 's nachts bij in hun kooien.



De toestand van de dieren was goed, zei de politiewoordvoerder.