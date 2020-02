Duitse politie schiet op auto drugsdealers: twee Belgen opgepakt HR

06 februari 2020

09u16

Bron: Polizeipräsidium Trier 3 Drugs Speciale eenheden van de Duitse politie hebben twee Belgen opgepakt tijdens een spectaculaire actie. Ze lagen in de stad Trier in een hinderlaag om een Belgische dealer en zijn klanten op heterdaad te betrappen. Toen een van hen probeerde te ontsnappen, werd op zijn auto geschoten. Tijdens de actie werd 10 kilo cannabis in beslag genomen.

De spectaculaire actie vond plaats op de parking van de universiteit in Trier. Die Duitse stad ligt vlakbij de grens met Luxemburg en Frankrijk. Een Belgische drugsleverancier had er vorige vrijdag omstreeks 19.50 uur afgesproken met twee klanten, een Belg en een Duitser. Speciale eenheden lagen echter in een hinderlaag nadat de politie eerder tijdens een undercoveroperatie informatie had verzameld.

Tijdens de verkoop van 10 kilo cannabis, kwam plots de politie tevoorschijn. Daarop wilde een van de verdachten wegrijden, maar met twee welgemikte schoten schoot de politie zijn banden aan flarden. Vervolgens werden de aanwezigen in de boeien geslagen. Een grote som geld werd in beslag genomen.

Tijdens verder onderzoek zijn nog twee Duitsers aangehouden. Daarbij werd xtc en nog een extra kilo cannabis aangetroffen, en nog meer bewijsmateriaal.

De vijf verdachten, allemaal mannen tussen 18 en 45 jaar, zijn opgesloten in de gevangenis van Trier. Ze zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.