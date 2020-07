Duitse politie schiet man (57) dood na mesaanval HAA

07 juli 2020

22u04

Bron: DPA 0 De Duitse politie heeft in de stad Mainz, in de buurt van Frankfurt, een man doodgeschoten na een mesaanval.

De man had de opgeroepen politiemensen aangevallen en kon alleen met schoten uit een dienstwapen worden tegengehouden, klinkt het. Het is niet duidelijk hoe vaak er werd geschoten. Eerder had de politie de 57-jarige man willen overmeesteren met pepperspray en een taser.

De politie was gealarmeerd door een oproep over twee mannen die elkaar met een mes te lijf waren gegaan. Ter plaatse trof ze een man aan die gewond was door een mes. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is niet bekend. Ook is nog onduidelijk welke relatie de twee mannen hadden.

De politie achtervolgde de man met het mes in een appartementsgebouw, waar naar verluidt zijn moeder zou gewoond hebben. Het kwam tot een treffen, waarbij de politie werd aangevallen en de dader uiteindelijk werd neergeschoten. Hij bezweek aan zijn verwondingen.