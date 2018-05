Duitse politie rukt uit voor ruzie tussen man en... papegaai

15 mei 2018

In Duitsland is de politie gisteren moeten uitrukken nadat ongeruste buren in Lörrach, in de deelstaat Baden-Württemberg, een hevige ruzie in een nabijgelegen appartement hadden doorgebeld. Ter plaatse bleek er inderdaad sprake te zijn van een zware onenigheid, maar dan wel tussen twee ongebruikelijke opponenten.