Duitse politie pakt veroordeelde nazi-oma (89) op die niet verscheen voor haar gevangenisstraf van twee jaar Redactie

08 mei 2018

18u09

Bron: USA Today 0 De 89-jarige Ursula Haverbeck zit dan toch in de cel. Vorige woensdag bood de veroordeelde negationiste, bijgenaamd de nazi-oma, zichzelf niet aan om aan haar gevangenisstraf van twee jaar te beginnen. De politie arresteerde haar maandag bij haar thuis.

Haverbeck, die in het verleden herhaaldelijk de Holocaust ontkende, werd eerder ook al meermaals veroordeeld, maar zat nog nooit in de cel. Vorige woensdag zou in Bielefeld haar gevangenisstraf ingaan. Maar ze kwam niet opdagen. Het leek erop dat Haverbeck gevlucht was, omdat de post zich opstapelde aan haar woonst in Vlotho. Maar de politie trof haar daar gewoon thuis aan.

Ook tijdens haar proces had Haverbeck het over de "Auschwitz-leugen" en beweerde ze dat Auschwitz geen uitroeiings- maar een werkkamp was.

Haar overleden echtgenoot, Georg Haverbeck, was een actief nazilid. Het koppel richtte het rechtse opvoedingscentrum Collegium Humanum op, dat in 2008 verboden werd. Ursula Haverbeck schreef ook voor het extreemrechtse blad Stimme des Reiches, waarin ze onder meer beweerde dat de Holocaust nooit had plaatsgevonden. Dat is een misdrijf in Duitsland, waarvoor ze veroordeeld werd en nu dus in de cel zit.