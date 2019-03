Duitse politie pakt tien vermoedelijke islamisten op die "ernstige misdaad" planden SPS

30 maart 2019

10u30

Bron: ANP 0 In het westen van Duitsland is de politie in actie gekomen tegen mensen die ervan worden verdacht een aanslag te willen plegen. Duitse media spreken van tien arrestanten in twee deelstaten, Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) en Baden-Württemberg. Het gaat volgens de berichten van Bild voornamelijk om Tadzjieken die het jihadisme zouden aanhangen.

Er waren geen aanwijzingen voor een concrete aanslag of een concreet doelwit, klinkt het wel. De politie onderzoekt of er sprake is van banden met de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS). “We vermoeden dat het om een splintergroep van IS of om sympathisanten gaat”, zegt de parketwoordvoerder.

De acties van de zwaarbewapende politieagenten vonden plaats in de steden Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg en Ulm. De operaties waren gisteravond van start gegaan en duurden tot vanochtend. “We moeten nu nagaan of we gevonden hebben naar wat we zochten”, aldus nog het parket. Volgens de website van het regionale blad Rheinische Post werd er onder meer gezocht naar explosieven.

Minstens een van de tien opgepakte verdachten is afkomstig van Tadzjikistan. Over de nationaliteit van de negen anderen is nog niets bekend.

Het is niet duidelijk of de aanhouding van de terreurverdachten iets te maken heeft met de arrestatie van een 19-jarige Tadzjiek die gisteren met een auto door de binnenstad van Essen raasde, ook dwars door een voetgangerszone. Over de beweegredenen voor de levensgevaarlijke rit is nog niets bekend.