Duitse politie pakt man op na schietpartij vlakbij kathedraal Keulen KVDS

04 januari 2019

16u19

Bron: BILD, General-Anzeiger 1 Tactische eenheden van de Duitse politie hebben een straat in de buurt van de bekende kathedraal van Keulen een tijdlang afgezet na een schietpartij even voor 14 uur. Die zou ontstaan zijn na een woordenwisseling tussen verscheidene personen op straat. De politie pakte een verdachte op vlakbij metrostation Breslauer Platz.

De verdachte zou iemand uit het rockmilieu zijn en hij had een scherp wapen bij zich. Het incident zou gebeurd zijn in de Altenberger Straße en daar werd ook een gebouw doorzocht. Omdat het niet duidelijk was of de verdachte alleen handelde, werden de tactische eenheden van de politie opgeroepen.





De politie onderzoekt nog wat precies aan de basis lag van de schietpartij. Intussen is de buurt weer vrijgegeven.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : Aufgrund einer Schussabgabe läuft ein größerer Polizeieinsatz in der Altenberger Straße (Innenstadt nähe HBF) - Bitte meiden Sie den Bereich. Eine Person ist festgenommen. Weitere Infos folgen. pic.twitter.com/KrfOHTNYKd Polizei NRW K(@ polizei_nrw_k) link

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : Das Wohngebäude in der #Altenberger Straße wird weiterhin durch Spezialeinheiten durchsucht. Ermittlungen zum Hintergrund laufen. Bitte meiden Sie weiterhin den Bereich. pic.twitter.com/IzJoyqLDuX Polizei NRW K(@ polizei_nrw_k) link

