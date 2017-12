Duitse politie: "Onwaarschijnlijk dat kerstmarkt van Potsdam doelwit was" AJA

17u42

Bron: Belga 0 Getty Images Het is "onwaarschijnlijk" dat het verdachte pakje dat vrijdag werd aangetroffen nabij een kerstmarkt in het Duitse Potsdam deel uitmaakt van een terroristisch complot, zoals de autoriteiten aanvankelijk dachten. Dat zegt de Duitse politie zaterdag.

"Uit onze huidige bevindingen blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat de kerstmarkt het doelwit was", zei de politie op Twitter. Een woordvoerder weigerde verdere commentaar. De kerstmarkten in de Duitse staat Brandenburg, waar Potsdam gelegen is, blijven ondertussen open, maar de veiligheidsmaatregelen zijn wel opgedreven. De politie heeft extra manschappen ingezet.

Vrijdag werd in Potsdam een kerstmarkt ontruimd nadat een pakjesdienst bij een apotheek in een straat nabij de markt een pakket van 40 op 50 centimeter met een verdachte inhoud afgeleverd had. Het bevatte een cilindervormig voorwerp met kabels, batterijen, een rotje en spijkers. Tot hiertoe werd echter geen ontstekingsmechanisme gevonden.

Verhoogde toezicht

In Duitsland houden de autoriteiten sowieso een verhoogd toezicht op de kerstmarkten nadat vorig jaar een man in Berlijn op een kerstmarkt inreed. Bij die aanslag kwamen twaalf mensen om en raakten nog eens 56 anderen gewond.