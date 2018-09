Duitse politie onderzoekt toespraken van "herdenkingsmars" naar aanleiding van dode in Köthen JL

10 september 2018

17u26 3 De Duitse politie onderzoekt de toespraken die gisteren in Köthen werden gehouden naar aanleiding van de dood van een 22-jarige Duitser. Dat heeft een woordvoerster van de politie gemeld. De jongen kwam om het leven na een aanvaring met buitenlanders.

Ongeveer vijfhonderd mensen namen gisteren in Köthen, in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, deel aan een "herdenkingsmars". Rechtse groepen hadden daartoe opgeroepen na de dood van de jonge Duitser. Maar massaal protest zoals de voorbije weken in Chemnitz, waar ook een Duitser om het leven werd gebracht, bleef uit.

Het onderzoek naar de toespraken wordt opgestart omdat volgens getuigen en lokale media een van de sprekers het had over een "rassenoorlog".

Twee Afghanen zijn intussen opgepakt op verdenking van moord.

