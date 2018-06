Duitse politie onderzoekt plannen mogelijke aanslag Keulen met "zeer giftige" stoffen

13 juni 2018

Het parket in het Duitse Keulen onderzoekt of een Tunesiër en zijn vrouw van plan waren een aanslag te plegen met gif. Aanleiding is de ontdekking van "zeer giftige" stoffen in een woning in het stadsdeel Chorweiler in het noorden van de stad.