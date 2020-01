Duitse politie onderzoekt mogelijk geblunder van agenten: naam van pedofiel werd getipt, Marvin (15) werd 5 maanden later pas gevonden Redactie

17 januari 2020

22u52

Duitse justitie onderzoekt mogelijk geblunder door agenten in Duisburg in de zaak van de vermiste Marvin (15). De jongen was ruim twee jaar vermist en werd in december bij toeval ontdekt in de woning van een wegens kinderporno veroordeelde veertiger. Terwijl de politie vijf maanden eerder al een tip had ontvangen over de verblijfplaats van de tiener.

Die tip kwam op 24 juli 2019 binnen na een uitzending van het Duitse Opsporing Verzocht waarin aandacht was besteed aan de verdwijning van Marvin. Een kijkster meldde dat de jongen werd vastgehouden door een man in Recklinghausen - zo’n 50 kilometer ten noordwesten van Duisburg - “die pedofiel is”. Dat had ze naar eigen zeggen vernomen van een mannelijke kennis.

De politie in Duisburg nam telefonisch contact op met de man. Die noemde de naam van de pedofiel en vertelde erbij dat hij was veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Het resultaat van het telefoongesprek werd zonder verder onderzoek toegevoegd aan het dossier. “De genoemde persoon werd niet nagetrokken en de informatie werd niet opgeslagen in het politiesysteem”, staat in een vertrouwelijk rapport aan het ministerie van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen dat het Duitse persbureau DPA kon inzien.

Bij niemand binnen het korps ging dus een belletje rinkelen toen eind oktober een onderzoek tegen de man werd geopend wegens kindermisbruik en bezit van kinderporno. Dat leidde op 20 december tot een huiszoeking bij de verdachte in Recklinghausen. Daarbij werd Marvin ontdekt in een kast waarin hij zich al dan niet vrijwillig had verstopt.

“Een correcte verificatie en deskundige verwerking van de informatie had mogelijk geresulteerd in het eerder terugvinden van de vermiste persoon”, stelt het Openbaar Ministerie in het rapport.

Hoelang de jongen al bij de pedofiel verbleef, is nog niet bekendgemaakt. Wel staat vast dat hij er in maart 2018 al was, toen de veertiger werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden voor het bezit van kinderporno.

De 44-jarige man wordt nu verdacht van verkrachting en het vervaardigen van kinderporno. Dat laatste vanwege video’s die in zijn appartement werden gevonden.

Moeder

Marvin verblijft momenteel in een instelling voor jeugdpsychiatrie. Het is nog onduidelijk wanneer hij kan terugkeren naar zijn moeder in Duisburg. “De beslissing over wat er met hem gebeurt, zal een medische zijn en niet eentje van de politie”, aldus een woordvoerder van het stadsbestuur in Recklinghausen.

Moeder en zoon zagen elkaar op 24 december tien minuten in de kliniek waar de jongen lichamelijk en psychisch wordt onderzocht. “De jongen die ik zag, deed me denken aan de spreuk over een gebroken man’’, verklaarde ze na afloop in een interview.

Marvin (15) werd sinds 11 juni 2017 vermist. Hij zou destijds zijn weggelopen bij een woongroep in het naburige Oer-Erkenschwick, vlakbij Dortmund.