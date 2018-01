Duitse politie onderschept steeds meer illegale migranten aan grenzen met Scandinavië TT

Bron: Die Welt 4 AFP De Deense politie bij de Deens-Duitse grens in Krusaa. De Duitse federale politie onderschept de laatste maanden steeds meer Afghaanse, Irakese en Syrische migranten van wie de asielaanvraag eerder in Scandinavische landen is afgewezen. De meesten onder hen komen Duitsland binnen via de grens met Denemarken, maar ook de route per schip uit andere Scandinavische landen is populair.

De cijfers die de Duitse Bundespolizei op vraag van de krant Welt am Sonntag vrijgaf, betreffen enkel asielzoekers die door hen zijn opgepakt. Zij zijn meestal gestationeerd aan de landsgrenzen. Wie bijvoorbeeld pas verder in het binnenland door de lokale of deelstaatpolitie is opgepakt of zoals de meesten gewoon niet wordt onderschept, is in deze statistiek niet meegeteld.

Toch is een duidelijke tendens merkbaar sinds een aantal Scandinavische landen hun asiel- en migratiepolitiek hebben verstrengd, aldus Welt am Sonntag. Aangezien steeds minder migranten er hun asielaanvraag zien goedgekeurd worden, proberen ze het opnieuw in Duitsland. Het aantal opgepakten is in de periode januari tot oktober 2017 met 35 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

In totaal werden er in de 10 maanden 2.269 illegale aankomsten vanuit Denemarken, Zweden, Finland of Noorwegen geregistreerd, tegenover 1.674 in 2016. Het gaat vooral om Afghanen, Irakezen en Syriërs. 1.455 onder hen kwam aan via de landsgrens met Denemarken, de anderen kwamen aan via de zee.

