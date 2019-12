Duitse politie onderschept Belgische automobilist onder invloed van drugs en zonder rijbewijs KVDS

20 december 2019

10u12

Bron: Belga 0 De federale politie in Duitsland heeft bij een controle op een autoweg in de deelstaat Beieren een Belgische bestuurder uit het verkeer geplukt die reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. Dat heeft de politie vrijdag op haar website gemeld.

Een politiepatrouille van de stad Kempten - in het uiterste zuiden van Duitsland - controleerde in de nacht van maandag op dinsdag op de autoweg Bundesautobahn 7 twee inzittenden van 30 en 33 jaar in een auto met Belgische nummerplaat.

Marihuana

De bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen, want dat had hij twee dagen eerder moeten inleveren voor rijden onder invloed van alcohol. Toen de politieagenten de auto doorzochten, vonden ze 20 gram marihuana. Een drugstest bij de bestuurder gaf een positief resultaat volgens het bericht op de politiewebsite.





De twee Belgen zeiden aan de politieagenten dat ze de avond voor de controle marihuana gerookt hadden. De politie nam daarop de autosleutels in beslag en droeg de mannen aan collega's van Füssen over. De 30-jarige moet zich nu verantwoorden voor verkeers- en drugsinbreuken, de passagier voor illegaal drugsbezit.