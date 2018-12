Duitse politie massaal uitgerukt voor gewapende man, geen link met Straatsburg

13 december 2018

In de Duitse stad Aschaffenburg, in de deelstaat Beieren, is de politie massaal uitgerukt voor een "bedreigende situatie". Dat meldt de politie zelf via Twitter. In een gebouw van de stedelijke huisvestingsmaatschappij zou zich een gewapende man ophouden.