Duitse politie maakt jacht op 18-jarige groepsverkrachter David van der Heeden

14 februari 2018

17u25

Bron: Bild 0 De Duitse politie heeft het publiek om hulp gevraagd bij de jacht op een 18-jarige verkrachter. Een groep van vijf jongemannen, in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, zou minstens twee 16-jarige meisjes hebben verkracht. Drie van de vermoedelijke daders zitten al vast. Een minderjarige is vrijgelaten, maar Dean Martin Lauenburger is nog voortvluchtig.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie hebben het Openbaar Ministerie en de politie een foto van de 18-jarige man uit Gelsenkirchen vrijgegeven. "Het gaat om weerzinwekkende en wrede handelingen, waarvan we maar zelden melding hoeven te maken", sprak politiewoordvoerder Lars Lindemann. In zeker één geval was een van de verkrachters een 18-jarige bekende van het slachtoffer.



De verkrachtingen vonden dit en vorig jaar plaats in de stad Essen en Gelsenkirchen. Volgens de politie zou de groep van vijf de meisjes, bij twee gelegenheden, in een auto hebben gelokt, hun telefoons hebben afgepakt en vervolgens naar een afgelegen plaats zijn gereden. Daar werden de meisjes bruut verkracht.

Urenlang

Na de verkrachtingen, die volgens hoofdinspecteur Milva Schonhauer "urenlang duurden", werden de meisjes door hun belagers naar huis gebracht. Drie pogingen tot verkrachting werden niet voltooid, meldt Bild. De politie verwacht echter dat het aantal verkrachtingen, of pogingen daartoe, veel hoger ligt en vraagt slachtoffers zich te melden.



Drie van de verdachten van de groepsverkrachting, waarvan op 29 december en 17 januari aangifte werd gedaan, zitten al in hechtenis. Sommigen van hen omschrijven zich als Sinti, een van de vijf Romastammen. Een zestienjarige dader is op vrije voeten, vanwege zijn leeftijd. De laatste verdachte is nog altijd op de vlucht.