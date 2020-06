Duitse politie jaagt op brieven van hoofdverdachte Christian Brückner (43) waarin Maddie mogelijk wordt genoemd HAA

14 juni 2020

19u56

Bron: Belga, Mail on Sunday 14 Duitse speurders zijn op zoek naar briefjes die de 43-jarige Christian Brückner zou geschreven hebben naar zijn ex-vriendinnen, waarin mogelijk sprake is van de vermiste Britse peuter Madeleine McCann. Dat meldt de Mail on Sunday. De Portugese politie zou ondertussen de mogelijkheid onderzoeken dat het lichaam van Maddie in een regenput in de buurt van de woning van de Duitse hoofdverdachte in Praia da Luz zou zijn gedumpt.



Christian Brückner (43) zit momenteel in het Noord-Duitse Kiel een gevangenisstraf voor drugshandel uit, maar eerder werd hij al veroordeeld voor zedenfeiten. De Duitse justitie heeft de veertiger nu ook in het vizier als moordverdachte in de zaak-Madeleine McCann. Vorige week verklaarde het parket dat het “enig bewijs” heeft dat de in 2007 in Portugal verdwenen Britse peuter overleden is. De politie heeft echter meer informatie nodig om de hoofdverdachte te kunnen verhoren.

Ex-vriendinnen

Ze heeft daarom aan ex-vriendinnen van Brückner gevraagd briefjes aan de politie te bezorgen die de hoofdverdachte in het verleden aan hen heeft geschreven. De politie sluit niet uit dat in de brieven mogelijk melding wordt gemaakt van Maddie. Eerder vertelde een ex-vriendin van Brückner al aan de politie dat hij haar op de avond voor Maddies verdwijning had gezegd dat hij “morgen een vreselijke klus” had “in Praia da Luz”.

De Portugese politie zou ondertussen de mogelijkheid onderzoeken dat het lichaam van de toen 3-jarige Madeleine zou gedumpt zijn in een waterput in de buurt van de woning van de Duitse hoofdverdachte in Praia da Luz. Fysieke zoekacties in waterputten hebben recent evenwel niet plaatsgevonden, weet Mail on Sunday.

Telefoongesprek

In tussentijd wordt met man en macht verder gezocht naar de persoon met wie Brückner vlak voordat Maddie spoorloos verdween een half uur aan de lijn hing. Volgens Portugese media stond dat nummer geregistreerd op naam van Diogo Silva. Dat is echter een veel voorkomende naam in Portugal en het bijhorende WhatsApp-profiel werd verwijderd. Persoonlijke details stonden er niet op. Mogelijk gaat het om een medewerker van de Ocean Club, die tipte in verband met inbreken in het vakantie-appartement van de McCanns.

De Duitse politie wil eerst die beller kennen vooraleer Brückner te ondervragen. Er zijn geen bewijzen dat die persoon vooraf van de kidnapping op de hoogte was. Maar de speurders hopen door met hem te praten alsnog te kunnen ophelderen wat er die avond precies is gebeurd.

