Duitse politie jaagt linkse betogers uiteen in Hamburg, ook rellen in Berlijn KVE

01 mei 2020

23u15

Bron: Belga 0 De politie van Hamburg heeft vrijdagavond een niet-toegelaten bijeenkomst op de Reeperbahn uiteengejaagd. Honderden mensen uit linkse hoek waren naar de beruchte uitgaansstraat afgezakt ondanks een corona-vergaderverbod. Ze riepen antifascistische slogans. Ook in Berlijn moest de politie ingrijpen bij een manifestatie in de wijk Kreuzberg.

De politie vroeg de deelnemers de Reeperbahn te verlaten en dreigde met het gebruik van waterkanonnen. De menigte ging daarop uiteen.

In Berlijn trokken honderden mensen zonder toestemming door de wijk Kreuzberg. In het donker waren er ruzies tussen betogers en politieagenten moesten tussenbeide komen, vuurwerk werd ontstoken, spreekkoren gezangen tegen de politie werden aangeheven, arrestaties hebben geleid tot gevechten.



In coronatijden zijn ook in Duitdsland grotere mensenmassa's verboden. Deelname aan niet-toegelaten betogingen wordt momenteel als een strafbaar crimineel feit aanzien.