Duitse politie houdt nachtelijke terreuroefening in centraal station Frankfurt: "Schoten en bloed" IB

20 maart 2018

23u33

Bron: Belga 3 Er is deze avond geschoten op het centraal station van Frankfurt en er is ook bloed gevloeid. Het ging echter niet om een terreurdaad of afrekening in het criminele circuit maar om een nachtelijke oefening van de Duitse federale politie, brandweer en de plaatselijke veiligheidsdiensten. Ze trainden verschillende scenario's van aanslagen door extremisten.

De acties werden goeddeels aan het oog onttrokken door schermen omdat op andere perrons het treinverkeer gewoon doorging. De politie had reizigers gewaarschuwd voor schoten en explosies en erbij gezegd dat het geknal geen reden was voor verontrusting. Ook de gewonden die her en der verspreid lagen, waren slechts figuranten om een realistische situatie te creëren, levensecht maar met nepbloed.

⚠ Gemeinsame Übung ( #KLEFrankfurt ) der #BPOL, @feuerwehrffm & uns im Hbf #Frankfurt heute von 22-05 Uhr ⚠



Weitere Infos (u.a. Bürgertelefon) hier: https://t.co/SCtCjAFQoV pic.twitter.com/zFSKF8rtD7 Polizei Frankfurt(@ Polizei_Ffm) link

Verscheidene treinen werden gedurende de oefening, die tot morgenvroeg duurt, over andere sporen geleid. Medewerkers van de spoorwegen stonden klaar om passagiers de weg te wijzen en te attenderen op aangepaste vertrektijden. Ze kalmeerden bovendien de enkeling die niet wist wat er aan de hand was.