Duitse politie houdt naakte motorrijder staande: “Het is warm, nietwaar?”

26 juni 2019

16u50

Bron: Twitter, Belga 17 Buitenland De warmte doet rare dingen met een mens. Daar kan de politie in de noordoostelijke Duitse deelstaat Brandenburg over meespreken. Ze hield gisteren een scooterrijder staande. Niet omdat hij geen helm droeg, wel omdat hij alléén maar een helm droeg. En sandalen.

Dat is te lezen op de Twitterpagina van de politie. Het enige wat de man kon zeggen was "Het is warm, nietwaar?", zo meldt de politie.





De agenten waren coulant met de onverlaat: nadat hij zich geïdentificeerd had en een short had gekregen, mocht hij zijn weg verderzetten. In Duitsland moet iemand immers aanstoot nemen aan dergelijke strapatsen vooraleer er vervolgd wordt.

