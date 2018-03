Duitse politie houdt klopjacht op vijfvoudige moordenaar SVM

Bron: Belga 2 In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen is de politie op zoek naar Norman Franz, een man die vijf mensen vermoord heeft. De 48-jarige, een van de meest gezochte criminelen in Duitsland, verdween bijna 20 jaar geleden.

De politie had via de televisie een oproep gedaan naar de bevolking om informatie door te spelen. De politie kreeg intussen meer dan 50 tips. De speurders zullen alle mogelijke pistes onderzoeken.

De kijkers kregen een geluidsfragment te horen van een opgenomen telefoonconversatie. De politie heeft geen hedendaagse foto's van de verdachte.

Handgranaat

Franz kreeg in maart 1995 levenslang nadat hij twee mensen had gedood door een handgranaat in hun wagen te gooien. Op 11 maart 1997 ontsnapte hij uit de gevangenis in de westelijke stad Hagen. Datzelfde jaar schoot hij drie bewakers dood in Weimar en Halle tijdens gewapende overvallen. Daarna vluchtte hij met zijn vrouw richting Portugal. Op 24 oktober 1998 kon hij opgepakt worden.

Nog voor hij echter aan Duitsland uitgeleverd kon worden, wist hij opnieuw te ontsnappen. Hij zaagde de tralies voor het raam van zijn cel door, daalde af met beddengoed en klom over vier muren. Intussen is hij al bijna twintig jaar spoorloos. De Duitse politie loofde een beloning van 25.000 euro uit.

