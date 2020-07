Duitse politie houdt klopjacht op gewapende man (31) in Zwarte Woud die vier agenten ontwapende KVE

12 juli 2020

18u22

Bron: Focus, Bild, Die Welt 28 Helikopters cirkelen boven Oppenau in het Zwarte Woud: hier heeft een man, gewapend met pijlen, bogen, messen en pistolen, de politie bedreigd. Hij nam daarop de wapens van vier agenten af. Nu is hij op de vlucht. De Duitse politie is massaal ter plaatse.

De politie heeft de mensen in Oppenau, 50 km ten noorden van Freiburg, opgeroepen om thuis te blijven. De voortvluchtige man zou camouflagekledij dragen. Volgens Bild gaat het om een Duitse staatsburger: de 31-jarige Yves Rausch. Hij zou vroeger bij een beveiligingsfirma gewerkt hebben en kwam eerder al met de politie in aanraking. Er kan op dit moment niet ingeschat worden hoe gevaarlijk hij is en hoe zijn mentale toestand is, luidt het.

De politie had ‘s ochtends vernomen dat een verdachte man zich schuilhield in een hut. Toen agenten hem daar aantroffen, ontdekten ze dat hij een mes en een pistool had, evenals pijlen en bogen.



De man slaagde erin de vier aanwezige agenten te bedreigen en hen vervolgens zelfs te ontwapenen voordat hij de benen nam en het woud in vluchtte. Hoe dit is kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De klopjacht is nog volop aan de gang. “Wij gaan ervan uit dat hij de vier wapens van de agenten bij zich draagt”, aldus Wolfgang Kramer, woordvoerder van de politie van Offenburg.



