Duitse politie houdt grootste razzia's ooit tegen mensenhandel

TK

18 april 2018

08u55

Bron: Belga 2 Verspreid over heel Duitsland voert de federale politie vanochtend grootschalige razzia's uit in het milieu van de georganiseerde misdaad. Het gaat om de grootste actie ooit van de federale politie, zo zeggen de Duitse autoriteiten.

De politieoperatie is gericht tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie van Thaise vrouwen en transseksuelen. Die worden met valse visa naar Duitsland gehaald om zich te prostitueren, waarna ze al hun inkomsten moeten afgeven aan hun pooiers. De slachtoffers worden in Duitsland van bordeel naar bordeel gebracht.

De federale politie heeft in het dossier 17 hoofdverdachten in het oog. In totaal kwamen vanochtend zowat 1.500 agenten in actie om meer dan zestig bordelen en woningen te doorzoeken verspreid over twaalf deelstaten.

Bij de operatie werden "talrijke" arrestaties verricht, waaronder die van een 59-jarige vrouw uit Thailand die als hoofdverdachte wordt beschouwd. Zij werd samen met negen anderen alleen al in de stad Siegen, in de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen, opgepakt.