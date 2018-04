Duitse politie houdt grootste actie ooit tegen prostitutie en mensenhandel: meer dan 100 mensen opgesloten

TK ADN

18 april 2018

08u55

Bron: Belga 3 Verspreid over heel Duitsland heeft de federale politie deze ochtend grootschalige razzia's uitgevoerd in het milieu van de georganiseerde misdaad. Het gaat om de grootste actie ooit van de federale politie, zo zeggen de Duitse autoriteiten.

De politieoperatie was gericht tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie van Thaise vrouwen en transseksuelen. De politieoperatie moest een "nationaal netwerk" van georganiseerde misdaad een halt toeroepen, aldus minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. Aan de politieraids namen zowat 1.500 agenten deel. Ze vielen binnen in meer dan 60 bordelen, huizen en kantoren in twaalf van de zestien Duitse deelstaten.

De Thaise vrouwen en transseksuelen zouden met valse visa naar Duitsland worden gehaald om zich te prostitueren, waarna ze al hun inkomsten moeten afgeven aan hun pooiers. De slachtoffers worden in Duitsland van bordeel naar bordeel gebracht, en verbleven in industriegebieden of op het platteland, wat het moeilijker maakte om te ontsnappen of Duitsland te verlaten. "Honderden mannen en vrouwen zijn naar hier gebracht om jarenlang de onmenselijke, onbeperkte hebzucht van mensensmokkelaars te voeden", aldus Seehofer. De slachtoffers waren volgens de politie vooral ladyboys uit Thailand.

In totaal heeft de Duitse politie meer dan 100 verdachten opgesloten na de politieacties over het hele land. Zeven mensen werden ook al aangehouden. Hoofdverdachte is een 59-jarige Thaise vrouw en haar Duitse partners. Zij werd aangehouden in Siegen, een stad in Noordrijn-Westfalen. Ze werd samen met negen anderen alleen al in de stad Siegen opgepakt. Het bordeel van de hoofdverdachte en haar partner fungeerde als hub voor de werkzaamheden van de groep. Het duo, dat al sinds 2006 bezig was, riskeert tot 15 jaar cel. Het onderzoek startte begin 2017.