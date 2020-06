Duitse politie houdt bijna 200.000 mensen tegen bij grenscontroles IB

14 juni 2020

02u46

Bron: Belga 0 CORONA Tot en met 11 juni heeft de Duitse politie ongeveer 196.000 mensen teruggewezen bij de grenscontroles die zijn ingevoerd vanwege de coronacrisis. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer noemt dat cijfer in de Duitse zondagskrant ‘Bild am Sonntag’.

Sinds 16 maart waren dagelijks 6.000 agenten ingezet. Seehofer spreekt van een van de "moeilijkste opdrachten" voor de bondspolitie.

Om middernacht in de nacht van zondag op maandag komt een einde aan de tijdens de pandemie ingevoerde controles aan de Duitse grenzen.

Grenscontroles

Wie geen Duitser is of in Duitsland woont, moest sinds de grenscontroles waren ingesteld een "dringende reden" hebben om het land nog binnen te komen. De grenscontroles waren onder meer bij de overgangen met Denemarken, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, en Oostenrijk. Midden mei zijn de controles bij de grenzen met Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland al versoepeld.

De grenzen met België en Nederland werden niet bewaakt.