Duitse politie druk met trouwstoeten met schoten op snelweg: veertig keer uitrukken in week tijd TT

25 juni 2019

13u39

Bron: ANP 6 De politie heeft in Noord-Rijnland-Westfalen de handen vol aan uit de hand gelopen huwelijksfestiviteiten. Agenten moesten vorige week veertig keer uitrukken, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat. Het gaat om een record.

Feestende bruiloftsgangers maakten het volgens de autoriteiten op allerlei manieren te bont. Zo sloegen getuigen in Lüdenscheid alarm over schoten tijdens een bruiloftsstoet. Toegesnelde agenten vonden vervolgens een alarmpistool in de wagen van een 25-jarige man uit Essen. In de stad Hagen blokkeerden bijna twintig auto's een rijbaan omdat de inzittenden foto's wilden nemen.

De politie moest in totaal zeven keer in actie komen op de snelwegen vanwege dergelijke incidenten. Ook is zeven keer melding gemaakt van schoten, waarbij in vijf gevallen kon worden vastgesteld dat daar ook sprake van was. Agenten namen zeven rijbewijzen in beslag en maakten zestien keer proces-verbaal op.