Duitse politie bewaakt museum dat provocerend Erdogan-kunstwerk toont Sander van Mersbergen

08 oktober 2018

19u35

Bron: AD.nl 0 Een tentoonstelling van kunstenaar Thomas Baumgärtel in de Duitse stad Duisburg staat onder politiebewaking. Aanleiding is een schilderij waarop de Turkse president Recep Tayyip Erdogan met een banaan in zijn achterste s taat afgebeeld . Dat leidt tot protest en bedreigingen, schrijft de Rheinische Post.

De tentoonstelling is te zien in de Cubus-Kunsthalle in de stad in het Ruhrgebied. De Turkse autoriteiten probeerden de expositie van het bewuste kunstwerk tegen te houden, maar dat wil het museum niet. "Dat is niet mijn idee van artistieke vrijheid", zegt museumdirectrice Claudia Schäfer. Intussen zijn medewerkers van de kunsthal online beledigd en bedreigd, en er werd ook gedreigd het museum plat te branden. "We hadden vooraf wel ingeschat dat er iets zou kunnen gebeuren", zegt Schäfer. "Maar de omvang en de intensiteit van de haat die we nu ervaren, is zorgwekkend."

De directrice zegt dat de Turken die op internet bedreigingen uiten het schilderij zien als een belediging van de Turkse staat en het Turkse volk. Volgens Schäfer is dat een misvatting. Het moet volgens haar gezien worden als kritiek op 'een dictatoriale machthebber'. Bovendien worden ook andere regeringsleiders - Trump, Kim en Merkel bijvoorbeeld - afgebeeld met een banaan op weinig voor de hand liggende plekken.

Provoceren

De kunstenaar zelf zegt in de Duitse krant dat het werk bedoeld is om te provoceren. Hij is dan ook niet verrast door de ophef. "Maar als we toegeven aan de bedreigingen, winnen zij." Ook Baumgärtel zegt dat het werk geen aanval op Turkije is - 'Dat is een geweldig land met geweldige mensen'. Met zijn werk wil de Duitser echter stelling nemen tegen 'alle vormen van racisme en xenofobie'. "Zolang Turkse mensen onterecht gevangen zitten, zal ik met alle kracht daartegen strijden."

Het is niet de eerste keer dat een kunstenaar die stelling neemt tegen Erdogan weerstand ontmoet. Eerder dit jaar was Turkije boos over een Zwitserse tentoonstelling, waar Erdogan de dood van een demonstrant in de schoenen geschoven kreeg. In 2016 haalde de Duitser Jan Böhmermann zich de woede van de president op de hals. Hij las live op de Duitse televisiezender ZDF een gedicht voor waarin Erdogan onder meer werd uitgemaakt voor 'geitenneuker' en 'pedofiel'.