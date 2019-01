Duitse politie bevestigt arrestatie van drie Irakezen op verdenking van terrorisme jv

30 januari 2019

10u00

Bron: dpa 0 Drie Irakese mannen zijn in het noorden van Duitsland gearresteerd op verdenking van terrorisme, heeft de Duitse politie woensdag bevestigd. Het trio had plannen om een aanslag te plegen.

De drie verdachten zijn tussen de 23 en 36 jaar oud, en werden gearresteerd bij een inval in de vroege ochtend in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. De twee 23-jarigen worden beschuldigd van het plannen van een grote aanval, de 36-jarige man wordt ervan beschuldigd hen steun verleend te hebben. Hun plannen waren ingegeven door islamistische principes. Volgens de openbare aanklager hadden ze geen specifiek doelwit in gedachten, en is het niet duidelijk of ze tot een gevestigde terreurgroep behoren.

De politie doorzocht ook woningen in de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren en in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg, maar daar werd niemand gearresteerd.

Het tijdschrift Spiegel schreef dat de mannen hun plannen begonnen maken bij hun aankomst in Duitsland in 2015, en daarbij hulp kregen van anderen via de gecodeerde berichtendienst Telegram. Spiegel meldde dat onderzoekers ontdekten dat de mannen instructies voor het maken van een bom hadden gedownload op het internet, en waren begonnen met het verzamelen van explosief materiaal uit vuurwerk. Ze hadden ook ontstekingsapparatuur uit Groot-Brittannië besteld. Nog volgens het tijdschrift had een van de verdachten gezegd zoveel mogelijk “ongelovigen, maar geen kinderen” te willen doden.