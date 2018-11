Duitse politie betrapt dronken chauffeur achter stuur van schoolbus TTR

13 november 2018

12u46

Bron: ANP 2 De politie in het Duitse Saarburg heeft een chauffeur van een schoolbus achter het stuur vandaan geplukt, omdat hij dronken was. De 56-jarige man had maar liefst 3,4 promille alcohol in zijn bloed.

De vijftiger had kort voordat hij vanochtend staande werd gehouden al meerdere kinderen naar verschillende scholen gebracht in Trier, zo melden Duitse media. “De hoge concentratie alcohol in zijn bloed bewijst dat hij zijn verantwoordelijkheid als buschauffeur niet serieus neemt”, aldus Karl-Peter Jochem, woordvoerder van de lokale politie. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken. “We onderzoeken momenteel de zaak verder”, klinkt het.

Jörg Röhrich, een forensisch toxicoloog van de universiteit van Mainz, zegt dat meer dan 3 promille alcohol in het bloed acuut levensgevaar oplevert. De man moet volgens de toxicoloog op korte tijd een grote hoeveelheid sterke drank gedronken hebben of ongeveer twintig flesjes bier.

Net zoals in België is het in Duitsland vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar om een voertuig te besturen. Met welke hoeveelheid alcohol dat precies overeenkomt, hangt af van persoon tot persoon. Niet enkel geslacht en lichaamsgewicht spelen een rol. Ook hoe lang het geleden is dat je gegeten hebt, beïnvloedt het alcoholpercentage in je bloed.